Мугуруса и Конта - в третьем круге турнира в Цинциннати

Испанка Гарбинье Мугуруса вышла в третий круг турнира в Цинциннати. Сегодня она в двух сетах выиграла у бразильянки Беатрис Хаддад Майя.
Ранее в третий круг пробились британка Джоанна Конта, переигравшая голландку Кики Бертенс, и румынка Симона Халеп, обыгравшая американку Тэйлор Таунсенд.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 536 154 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Мугуруса (Испания) - Хаддад Майя (Бразилия) - 6:2, 6:0
Конта (Великобритания) - Бертенс (Голландия) - 6:3, 6:3
Халеп (Румыния, 2) - Таунсенд (США, Q) - 6:4, 6:1