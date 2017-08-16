Мугуруса и Конта - в третьем круге турнира в Цинциннати

Испанка Гарбинье Мугуруса​ вышла в третий круг турнира в Цинциннати. Сегодня она в двух сетах выиграла у бразильянки Беатрис Хаддад Майя.

Ранее в третий круг пробились британка Джоанна Конта, переигравшая голландку Кики Бертенс, и румынка Симона Халеп, обыгравшая американку Тэйлор Таунсенд.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 536 154 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Мугуруса (Испания) - Хаддад Майя (Бразилия) - 6:2, 6:0

Конта (Великобритания) - Бертенс (Голландия) - 6:3, 6:3

Халеп (Румыния, 2) - Таунсенд (США, Q) - 6:4, 6:1