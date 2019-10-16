«Мне нравится играть здесь». Младенович — о выступлении на «Кубке Кремля»
09:48
Француженка Кристина Младенович после победы над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой в первом круге «ВТБ Кубка Кремля» — 6:4, 3:6, 6:2 отметила, что ей нравится выступать в Москве.
— Большая победа, мне нравится выступать здесь, cпасибо за поддержку, — написала Младенович в Twitter.
Во втором круге турнира Младенович сыграет с Анастасией Севастовой из Латвии.
??? Big fight & win today ??? Love playing here @vtbkremlincup ! Спасибо за поддержку ! ?? #heretocreate #KremlinCup #Moscow pic.twitter.com/Dh2LDZQskF— Kristina Mladenovic (@KikiMladenovic) October 15, 2019