Француженка Кристина Младенович после победы над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой в первом круге «ВТБ Кубка Кремля» — 6:4, 3:6, 6:2 отметила, что ей нравится выступать в Москве.

— Большая победа, мне нравится выступать здесь, cпасибо за поддержку, — написала Младенович в Twitter.

Во втором круге турнира Младенович сыграет с Анастасией Севастовой из Латвии.