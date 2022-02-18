Вондроушова об отказе от игры с Кудерметовой: «Травма появилась несколько дней назад, грустно покидать турнир»

Вондроушова объяснила отказ от игры с Кудерметовой в полуфинале турнира WTA в Дубае

Маркета Вондроушова объяснила, из-за чего снялась с полуфинала турнира WTA в Дубае, где должна была играть с Вероникой Кудерметовой.

«Травма появилась несколько дней назад, и я провела много матчей, которые ее только усугубили. Очень грустно так покидать турнир, но это все равно была отличная неделя. Я горжусь своей игрой.

Сейчас поеду в Доху и буду смотреть, каким будет состояние. Здоровье для меня важнее всего", — приводит слова теннисистки в Twitter журналистка Рим Абуллейл.

В итоге россиянка Кудерметова вышла в финал турнира, где сыграет с Еленой Остапенко из Латвии. Матч пройдет в субботу, 10 февраля, начало — в 10.00 по московскому времени.

Кудерметова занимает 31-е место в рейтинге ATP, Остапенко находится на 21-й позиции.