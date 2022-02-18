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Сегодня, 19:47

Кудерметова и Мертенс вышли в финал парного турнира в Дубае

Екатерина Савостина
Корреспондент

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс прошли в финал турнира WTA в Дубае (ОАЭ) в парном разряде.

В полуфинале они победили Сюй Ифань и Ян Чжаосюань из Китая со счетом 6:3, 7:5. Игра продолжалась 1 час 20 минут.

В финале Кудерметова и Мертенс сыграют с победительницами матча Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) — Люси Градецка/Саня Мирза (Чехия/Индия).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 703 580 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия) — Сюй Ифань/Ян Чжаосюань (Китай) — 6:3, 7:5

Теннис
Вероника Кудерметова
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