Остапенко сыграет с Кудерметовой в финале турнира в Дубае
Латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в финал турнира WTA в Дубае.
В полуфинале она победила Симону Халеп из Испании со счетом 2:6, 7:6 (7:0), 6:0. Игра продолжалась 1 час 37 минут.
В финале Остапенко сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой, которая в полуфинале должна была встретиться с Маркетой Вондроушовой, но она отказалась от игры.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 703 580 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Елена Остапенко (Латвия) — Симона Халеп (Румыния) — 2:6, 7:6 (7:0), 6:0
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