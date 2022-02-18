Остапенко сыграет с Кудерметовой в финале турнира в Дубае

Латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в финал турнира WTA в Дубае.

В полуфинале она победила Симону Халеп из Испании со счетом 2:6, 7:6 (7:0), 6:0. Игра продолжалась 1 час 37 минут.

В финале Остапенко сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой, которая в полуфинале должна была встретиться с Маркетой Вондроушовой, но она отказалась от игры.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 703 580 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Елена Остапенко (Латвия) — Симона Халеп (Румыния) — 2:6, 7:6 (7:0), 6:0