Мария Шарапова: "Приятно снова вернуться к делу"

Российская теннисистка Мария Шарапова, победившая Викторию Кузьмову из Словакии в первом круге турнира на Мальорке (7:6 (10:8). 6:0) отметила, что очень рада своему возвращению. По ее словам, еще очень много работы.

- Всегда приятно одержать победу, - цитирует Шарапову официальный сайт WTA. – Прошло некоторое время с тех пор, как я выступала. Хорошо было приступить к делу и применить то, над чем я работала. Конечно, еще очень много работы, но всегда надо как-то начинать.

Я с нетерпением ждала возможности вернуться и сыграть матч. Проделала для этого большую работу, часть которой была довольно однообразная. Много внимания уходит на травму и восстановление. Приятно отпустить все это и заняться настоящим делом. Приятно вернуть это чувство.

В теннисе всегда может что-то произойти. Когда возвращаешься после травмы, то лучше не размышлять с этой очки зрения. Конечно, хочется хорошо выступать на больших турнирах, но надо начинать с чего-то. Последние годы я не так много играла на траве. Поэтому речь идет об игре, работе и постоянном улучшении. Нужно сбросить с себя ржавчину. Последние месяцы я не могла работать над подачей. А это тоже очень важно.