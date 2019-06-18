Латвийка Севастова победила американку Лепченко на Мальорке

Представительница Латвиии Анастасия Севастова обыграла американку Варвару Лепченко в первом круге турнира на Мальорке - 7:6, 6:3. Во втором круге второй ракетке турнира предстоит встретиться с австралийкой Айлой Томлянович, которая победила Монику Пуиг из Пуэрто-Рико.

Мальорка (Испания)

Турнир WTA Mallorca Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Севастова (Латвия, 2) - Варвара Лепченко (США, Q) - 6:3, 7:6

Элисе Мертенс (Бельгия, 4) - Андреа Петкович (Германия, WC) - 6:2, 6:2

София Кенин (США, 7) - Кирстен Флипкенс (Бельгия) - 6:2, 6:3

Ван Яфань (Китай) - Анна-Лена Фридзам (Германия) - 7:5, 6:3

Белинда Бенчич (Швейцария, 3) - Ребекка Петерсон (Швеция) - 7:5, 6:4

Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) - Катержина Синякова (Чехия, 8) - 6:2, 3:6, 6:3

Айла Томлянович (Австралия) - Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) - 6:4, 7:5

Онс Жабер (Тунис) - Кая Юван (Словения, Q) - 7:5, 7:6 (7:5)