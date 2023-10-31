Кузнецова считает, что у Самсоновой большой потенциал

Победительница двух турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова ответила на вопрос, кто из россиянок лучше играл в сезоне-2023.

«Что касается наших девочек, то рейтинг не врет, в конце года всегда можно понять, кто и как провел сезон. На данный момент Самсонова лидирует среди российских спортсменов, она открылась в этом сезоне, у нее большой потенциал. Она очень высокая, [у нее] длинные рычаги. Но также ей не хватает стабильности. То есть в теннисе мало быть хорошим в некоторых матчах, нужно играть стабильно на протяжении всего сезона», — приводит ТАСС слова Кузнецовой.

24-летняя Людмила Самсонова на данный момент занимает 15-ю строчку мирового рейтинга. На ее счету пять побед в турнирах WTA.