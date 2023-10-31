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Сегодня, 20:17

Кузнецова отреагировала на слова Касаткиной об усталости от тенниса

Алина Савинова
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Бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова отметила, что у теннисистов есть возможность планировать свой график турниров и делать паузы.

Ранее россиянка Дарья Касаткина заявила, что сильно устала от всего, что окружает ее в теннисе, — переездов, сборов, постоянных смен гостиниц.

«Теннис — очень тяжелый вид спорта с очень сложным графиком. У теннисистов есть возможность планировать его, а также делать паузы. То есть тут турниры выбирает каждый сам, никто никого не заставляет. Есть лидеры в мировом рейтинге, как Новак Джокович, Рафаэль Надаль, они все играют много лет. Также и Мартина Навратилова играла много турниров. То есть никто не говорит, что это легко. Конечно, теннисисты преодолевают себя. Важно все пронести через карьеру, выглядеть достойно, завоевывать титулы», — приводит ТАСС слова Кузнецовой.

26-летняя Касаткина является победительницей семи турниров WTA. На данный момент она занимает 17-е место в мировом рейтинге.

Источник: https://tass.ru/sport/19163003
Теннис
Дарья Касаткина
Светлана Кузнецова
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