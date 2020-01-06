Кузнецова из-за болезни снялась с турнира в Окленде
08:38
Российская теннисистка Светлана Кузнецова снялась с турнира в Окленде. Причиной стала вирусная болезнь.
В первом круге россиянка должна была сыграть против Серены Уильямс. Теперь вместо Кузнецовой на соревнованиях выступит итальянка Камила Джорджи.
Unfortunately, Svetlana Kuznetsova has withdrawn from Auckland due to viral illness.— WTA Insider (@WTA_insider) 6 января 2020 г.
Serena Williams will face a qualifier/lucky loser in 1R. #ASBClassic
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