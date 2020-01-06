Кузнецова из-за болезни снялась с турнира в Окленде

Российская теннисистка Светлана Кузнецова снялась с турнира в Окленде. Причиной стала вирусная болезнь.

В первом круге россиянка должна была сыграть против Серены Уильямс. Теперь вместо Кузнецовой на соревнованиях выступит итальянка Камила Джорджи.