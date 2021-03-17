Кудрявцева и Калашникова вышли во второй круг парного разряда турнира в Санкт-Петербурге
17:31
Россиянка Алла Кудрявцева вместе с представительницей Грузии Оксаной Калашниковой вышли во второй круг в парном разряде турнира в Санкнт-Петербурге.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Оксана Калашникова/Алла Кудрявцева (Грузия/Россия) — Лаура-Иоана Паар/Юлия Вахачик (Румыния/Германия) — 6:2, 6:4
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