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Кудрявцева и Калашникова вышли во второй круг парного разряда турнира в Санкт-Петербурге

17:31
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Россиянка Алла Кудрявцева вместе с представительницей Грузии Оксаной Калашниковой вышли во второй круг в парном разряде турнира в Санкнт-Петербурге.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Оксана Калашникова/Алла Кудрявцева (Грузия/Россия) — Лаура-Иоана Паар/Юлия Вахачик (Румыния/Германия) — 6:2, 6:4

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