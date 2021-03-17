Звонарева — первая четвертьфиналистка турнира в Санкт-Петербурге
19:55
Россиянка Вера Звонарева вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге. В игре 2-го круга теннисистка обыграла Фиону Ферро из Франции.
Соперница Звонаревой определится в игре двух ее соотечественниц — Анастасии Гасановой и Анастасии Павлюченковой.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Вера Звонарева (Россия, WC) — Фиона Ферро (Франция, 3) — 6:7 (6:8), 7:5, 7:6 (7:2)
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/petersburgladies/2021/
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