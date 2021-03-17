Россиянка Вера Звонарева вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге. В игре 2-го круга теннисистка обыграла Фиону Ферро из Франции.

Соперница Звонаревой определится в игре двух ее соотечественниц — Анастасии Гасановой и Анастасии Павлюченковой.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Вера Звонарева (Россия, WC) — Фиона Ферро (Франция, 3) — 6:7 (6:8), 7:5, 7:6 (7:2)