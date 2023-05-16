Кудерметова во второй раз в карьере вышла в полуфинал «Мастерса» — оба в мае этого года

Россиянка Вероника Кудерметова обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале турнира WTA серии «Мастерс» в Риме — 3:6, 6:3, 6:4.

Кудерметова вышла во второй в карьере полуфинал турнира WTA-1000.

В этом месяце россиянка пробилась в полуфинал «Мастерса» в Мадриде. В матче за выход в финал она уступила польке Иге Свентек — 1:6, 1:6.

За выход в финал турнира в Риме Кудерметова сыграет с победительницей матча Беатрис Хаддад Майа (Бразилия) — Ангелина Калинина (Украина).