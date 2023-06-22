Кудерметова обыграла Соболенко и сыграет с Александровой в 1/4 финала в Берлине

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла белоруску Арину Соболенко во втором круге турнира WTA 500 в Берлине — 6:2, 7:6 (7:2).

Девушки провели на корте 1 час 39 минут.

13-я ракетка мира Кудерметова 5 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 4. На счету 2-й ракетки мира Соболенко 5 эйсов, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

В четвертьфинале Кудерметова встретится с Екатериной Александровой (Россия). Счет в личных встречах 2-2.

Берлин (Германия)

Турнир WTA bett1open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия, WC) — Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — 6:2, 7:6 (7:2)