Александрова: «Трава не самое мое любимое покрытие, но каким-то образом мне удается показывать хорошую игру»

Российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала победу над американкой Кори Гауфф (6:4, 6:0) во втором круге турнира в Берлине.

«Секрет успехов на траве? Честно говоря, не знаю. Трава — не самое мое любимое покрытие, но каким-то образом мне удается показывать хорошую игру. Может быть, по счету кажется, что все было очень просто, но такого никогда не бывает. Она потрясающе играла. Надеюсь, я буду держать форму так долго, насколько смогу», — приводит слова Александровой сайт WTA.

На прошлой неделе Александрова выиграла травяной турнира в Хертогенбоше. В четвертьфинале в Берлине 28-летняя россиянка сыграет с победительницей встречи Арина Соболенко — Вероника Кудерметова.