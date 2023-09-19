Кудерметова обыграла Бушар и вышла в третий круг турнира в Гвадалахаре
Российская теннисистка Вероника Кудерметова во втором круге турнира в Гвадалахаре обыграла канадку Эжени Бушар со счетом 6:2, 6:7 (4:7), 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа 49 минут. На счету 26-летней россиянки 8 эйсов, 5 двонйых ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15.
В третьем круге Кудерметова встретится с победительницей матча Даяна Ястремская (Украина) — Виктория Азаренко (Белоруссия).
Гвадалахара (Мексика)
Турнир WTA Guadalajara Open AKRON Presented by SANTANDER
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Вероника Кудерметова (Россия, 7) — Эжени Бушар (Канада, WC) — 6:2, 6:7 (4:7), 6:4
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