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Сегодня, 04:33

Кудерметова обыграла Бушар и вышла в третий круг турнира в Гвадалахаре

Сергей Разин
корреспондент
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Вероника Кудерметова.
Фото WTA

Российская теннисистка Вероника Кудерметова во втором круге турнира в Гвадалахаре обыграла канадку Эжени Бушар со счетом 6:2, 6:7 (4:7), 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 49 минут. На счету 26-летней россиянки 8 эйсов, 5 двонйых ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15.

В третьем круге Кудерметова встретится с победительницей матча Даяна Ястремская (Украина) — Виктория Азаренко (Белоруссия).

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Guadalajara Open AKRON Presented by SANTANDER

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия, 7) — Эжени Бушар (Канада, WC) — 6:2, 6:7 (4:7), 6:4

Вероника Кудерметова
Эжени Бушар
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