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Сегодня, 06:42

Кудерметова может сыграть с Потаповой в третьем круге турнира в Брисбене

Виктория Кравченко
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла словенку Анну Шмидлову во втором круге турнира в Брисбене — 6:2, 6:3.

В третьем круге россиянка встретится с победителем пары Дарья Сэвилл (Австралия, WC) — Анастасия Потапова (Россия, 11).

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 736 763 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия, 6) — Анна Шмидлова (Словакия) — 6:2, 6:3

Анастасия Потапова
Вероника Кудерметова
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