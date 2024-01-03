Кудерметова может сыграть с Потаповой в третьем круге турнира в Брисбене
Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла словенку Анну Шмидлову во втором круге турнира в Брисбене — 6:2, 6:3.
В третьем круге россиянка встретится с победителем пары Дарья Сэвилл (Австралия, WC) — Анастасия Потапова (Россия, 11).
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 1 736 763 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Вероника Кудерметова (Россия, 6) — Анна Шмидлова (Словакия) — 6:2, 6:3
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