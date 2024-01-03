Потапова сыграет в третьем круге турнира в Брисбене с Кудерметовой
Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла австралийку Дарью Сэвилл во втором круге турнира в Брисбене — 6:4, 3:6, 6:4.
В третьем круге россиянка сыграет с Вероникой Кудерметовой, которая ранее победила Анну Шмидлову из Словакии.
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 1 736 763 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анастасия Потапова (Россия, 11) — Дарья Сэвилл (Австралия, WC) — 6:4, 3:6, 6:4
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