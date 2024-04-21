Кудерметова и Хаочин выиграли парный турнир в Штутгарте

Российская теннисистка Вероника Кудерметова стала победительницей турнира в Штутгарте в парном разряде.

В финале соревнования россиянка и представительница Тайваня Чань Хаочин в трех сетах обыграли норвежку Ульрикке Эйкери и Ингрид Нил из США — 4:6, 6:3, 10:2. Матч продолжался 1 час 35 минут.

Кудерметова и Хаочин два раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 6 брейк-пойнтов из 13. На счету их соперниц 2 эйса, 7 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 8.

Это восьмой титул для 26-летней российской спортсменки в парном разряде.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 922 573 долларов

Закрытые корты, грунт

Парный разряд

Финал

Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия) — Ульрикке Эйкери/Ингрид Нил (Норвегия/США) — 4:6, 6:3, 10:2