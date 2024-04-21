Елена Рыбакина стала победительницей турнира в Штутгарте

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержал победу над украинкой Мартой Костюк (6:2, 6:2) в финале турнира в Штутгарте.

Встреча продолжалась 1 час 11 минут. На счету Рыбакиной ни одной подачи навылет, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6. Ее соперница не оформила ни одного эйса, допустила 6 двойных и не реализовала ни одного из 3 заработанных брейков.

Рыбакина завоевала свой третий титул в текущем сезоне. Ранее четвертая ракетка мира побеждала на турнирах в Брисбене и Абу-Даби.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 922 573 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Марта Костюк (Украина) — 6:2, 6:2