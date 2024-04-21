Елена Рыбакина стала победительницей турнира в Штутгарте
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержал победу над украинкой Мартой Костюк (6:2, 6:2) в финале турнира в Штутгарте.
Встреча продолжалась 1 час 11 минут. На счету Рыбакиной ни одной подачи навылет, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6. Ее соперница не оформила ни одного эйса, допустила 6 двойных и не реализовала ни одного из 3 заработанных брейков.
Рыбакина завоевала свой третий титул в текущем сезоне. Ранее четвертая ракетка мира побеждала на турнирах в Брисбене и Абу-Даби.
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 922 573 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Марта Костюк (Украина) — 6:2, 6:2
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