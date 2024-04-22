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Сегодня, 07:20

Касаткина сохранила 11-е место в рейтинге WTA

Сергей Разин
корреспондент
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Дарья Касаткина.
Фото AFP

WTA на официальном сайте опубликовал обновленный рейтинг теннисисток.

Первая тройка осталась без изменений: лидирует Ига Свентек из Польши, на втором месте белоруска Арина Соболенко, на третьей строчке американка Коко Гауфф. Единственное изменение в топ-10 — чешка Маркета Вондроушова поднялась на седьмое место, подвинув китаянку Чжэн Циньвэнь.

Россиянка Дарья Касаткина осталась на 11-й строчке и продолжает оставаться первой ракеткой России. Анна Калинская поднялась на 25-е место, Анастасия Потапова опустилась на 39-ю строчку.

Дарья Касаткина
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