Крюгер обыграла Хонтаму и вышла в финал турнира в Осаке

Американская теннисистка Эшлин Крюгер одержала победу в полуфинале турнира в Осаке. В двух сетах она переиграла японку Маи Хонтаму — 6:3, 6:3.

Матч длился 1 час 39 минут. 19 летняя американка сделала 5 подач навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету 24-летней японки 6 двойных ошибок и 2 реализованных из 4 брейк-пойнтов.

Вторая финалистка определится в матче Чжу Линь — Ван Синьюй.

Осака (Япония)

Турнир WTA Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships 2023

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Эшлин Крюгер (США) — Маи Хонтама (Япония, WC) — 6:3, 6:3