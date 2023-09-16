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Сегодня, 07:12

Крюгер обыграла Хонтаму и вышла в финал турнира в Осаке

Евгений Козинов
Корреспондент
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Американская теннисистка Эшлин Крюгер одержала победу в полуфинале турнира в Осаке. В двух сетах она переиграла японку Маи Хонтаму — 6:3, 6:3.

Матч длился 1 час 39 минут. 19 летняя американка сделала 5 подач навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету 24-летней японки 6 двойных ошибок и 2 реализованных из 4 брейк-пойнтов.

Вторая финалистка определится в матче Чжу Линь — Ван Синьюй.

Осака (Япония)

Турнир WTA Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships 2023

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Эшлин Крюгер (США) — Маи Хонтама (Япония, WC) — 6:3, 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/osaka/2023/
Теннис
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