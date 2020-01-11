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Крейчикова и Синякова стали победительницами парного разряда на турнире в Шеньчжэне

11:35

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова в финале парного разряда турнира в Шеньчжэне обыграли китаянок Дуань Инин и Чжэн Сайсай со счетом 6:2, 3:6, 10:4.

У каждой пары по одной двойной ошибки. Чешки выиграли два брейк-пойнта из пяти, китайская пара взяла один брейк из шести.

Ранее в одиночном разряде победу одержала россиянка Екатерина Александрова.

Шэньчжэнь (Китай)
Турнир WTA Shenzhen Open
Призовой фонд 651 750 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 2) — Дуань Инин/Чжэн Сайсай (Китай, 3) — 6:2, 3:6, 10:4

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