Крейчикова и Синякова стали победительницами парного разряда на турнире в Шеньчжэне
11:35
Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова в финале парного разряда турнира в Шеньчжэне обыграли китаянок Дуань Инин и Чжэн Сайсай со счетом 6:2, 3:6, 10:4.
У каждой пары по одной двойной ошибки. Чешки выиграли два брейк-пойнта из пяти, китайская пара взяла один брейк из шести.
Ранее в одиночном разряде победу одержала россиянка Екатерина Александрова.
Шэньчжэнь (Китай)
Турнир WTA Shenzhen Open
Призовой фонд 651 750 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 2) — Дуань Инин/Чжэн Сайсай (Китай, 3) — 6:2, 3:6, 10:4
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