Крейчикова и Синякова стали победительницами парного разряда на турнире в Шеньчжэне

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова в финале парного разряда турнира в Шеньчжэне обыграли китаянок Дуань Инин и Чжэн Сайсай со счетом 6:2, 3:6, 10:4.

У каждой пары по одной двойной ошибки. Чешки выиграли два брейк-пойнта из пяти, китайская пара взяла один брейк из шести.

Ранее в одиночном разряде победу одержала россиянка Екатерина Александрова.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shenzhen Open

Призовой фонд 651 750 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 2) — Дуань Инин/Чжэн Сайсай (Китай, 3) — 6:2, 3:6, 10:4