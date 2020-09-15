Контавейт обыграла Гарсию в первом раунде турнира в Риме
18:23
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт обыграла француженку Каролин Гарсию (6:3, 7:6 (7:1)) в первом раунде турнира WTA в Риме (Италия).
Матч продолжался один час и 40 минут. В следующем раунде эстонка сыграет с победительницей пары Бернарда Пера (США) — Светлана Кузнецова (Россия).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 098 290 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Анетт Контавейт (Эстония, 14) — Каролин Гарсия (Франция) — 6:3, 7:6 (7:1)
Полона Херцог (Словения) — Кая Юван (Словения, Q) — 4:6, 6:4, 6:1
Ирина-Камелия Бегу (Румыния, Q) — Элизабетта Коччаретто (Италия, WC) — 6:2, 6:2
Аранча Рус (Голландия, Q) — Ига Свентек (Польша) — 7:6, 6:3