Контавейт обыграла Гарсию в первом раунде турнира в Риме

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт обыграла француженку Каролин Гарсию (6:3, 7:6 (7:1)) в первом раунде турнира WTA в Риме (Италия).

Матч продолжался один час и 40 минут. В следующем раунде эстонка сыграет с победительницей пары Бернарда Пера (США) — Светлана Кузнецова (Россия).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 098 290 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Анетт Контавейт (Эстония, 14) — Каролин Гарсия (Франция) — 6:3, 7:6 (7:1)

Полона Херцог (Словения) — Кая Юван (Словения, Q) — 4:6, 6:4, 6:1

Ирина-Камелия Бегу (Румыния, Q) — Элизабетта Коччаретто (Италия, WC) — 6:2, 6:2

Аранча Рус (Голландия, Q) — Ига Свентек (Польша) — 7:6, 6:3