Коллинз обыграла Гарсия в четвертьфинале турнира в Сан-Диего
Американская теннисистка Дэниэлл Коллинз вышла в полуфинал турнира в Сан-Диего. В двух сетах она обыграла француженку Каролин Гарсия — 6:2, 6:3.
Следующей соперницей Коллинз будет победительница матча Беатрис Хаддад Майя — Барбора Крейчикова.
Сан-Диего (США)
Турнир WTA Cymbiotika San Diego Open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Дэниэлл Коллинз (США) — Каролин Гарсия (Франция, 2) — 6:2, 6:3
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