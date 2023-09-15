Коллинз обыграла Гарсия в четвертьфинале турнира в Сан-Диего

Американская теннисистка Дэниэлл Коллинз вышла в полуфинал турнира в Сан-Диего. В двух сетах она обыграла француженку Каролин Гарсия — 6:2, 6:3.

Следующей соперницей Коллинз будет победительница матча Беатрис Хаддад Майя — Барбора Крейчикова.

Сан-Диего (США)

Турнир WTA Cymbiotika San Diego Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Дэниэлл Коллинз (США) — Каролин Гарсия (Франция, 2) — 6:2, 6:3