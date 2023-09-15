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Сегодня, 00:31

Коллинз обыграла Гарсия в четвертьфинале турнира в Сан-Диего

Евгений Козинов
Корреспондент
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Американская теннисистка Дэниэлл Коллинз вышла в полуфинал турнира в Сан-Диего. В двух сетах она обыграла француженку Каролин Гарсия — 6:2, 6:3.

Следующей соперницей Коллинз будет победительница матча Беатрис Хаддад Майя — Барбора Крейчикова.

Сан-Диего (США)

Турнир WTA Cymbiotika San Diego Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Дэниэлл Коллинз (США) — Каролин Гарсия (Франция, 2) — 6:2, 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/carlsbad/2023/
Теннис
Каролин Гарсия
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