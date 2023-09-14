Потапова проиграла Кенин и не могла выйти в полуфинал турнира в Сан-Диего

Российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла американке Софьи Кенин (2:6, 3:6) и не смогла выйти в полуфинал хардового турнира категории WTA-500, который проходит в Сан-Диего (США).

Россиянка сделала 3 эйса, допустила 15 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. Американка сделала 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов.

В полуфинале Кени встретится с победительницей пары Мария Саккари (Греция, 3) — Эмма Наварро (США, Q).

Сан-Диего (США)

Турнир WTA Cymbiotika San Diego Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

София Кенин (США, WC) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:2, 6:3

Следующий соперник

Мария Саккари (Греция, 3) — Эмма Наварро (США, Q)