В связи с травмой лодыжки немецкая теннисистка Ангелик Кербер не смогла сыграть во втором раунде турнира WTA в Мадриде (Испания) с хорваткой Петрой Мартич. Хорватская спортсменка без борьбы прошла в следующий раунд.
В третьем круге Кербер сыграет с победительницей пары Донна Векич (Хорватия) - Кристина Плишкова (Чехия).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 536 160 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Петра Мартич (Хорватия) - Ангелик Кербер (Германия, 4) - 0:0 отказ 2-го игрока