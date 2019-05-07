В связи с травмой лодыжки немецкая теннисистка Ангелик Кербер не смогла сыграть во втором раунде турнира WTA в Мадриде (Испания) с хорваткой Петрой Мартич. Хорватская спортсменка без борьбы прошла в следующий раунд.

В третьем круге Кербер сыграет с победительницей пары Донна Векич (Хорватия) - Кристина Плишкова (Чехия).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 536 160 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Петра Мартич (Хорватия) - Ангелик Кербер (Германия, 4) - 0:0 отказ 2-го игрока