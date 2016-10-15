Касаткина сыграет с Бенчич в первом круге "Кубка Кремля"
В Москве прошла жеребьевка женской сетки "Кубка Кремля", сообщает пресс-служба турнира. Первая "сеяная" Светлана Кузнецова первый круг пропускает, а во втором встретится с победительницей матча между француженкой Ализе Корне и Шелби Роджерс из США. Другая россиянка, Елена Веснина, в стартовом раунде сыграет с румынкой Ириной-Камелией Бегу.
Соперницей получившей wild card Анны Калинской станет еще одна представительница Франции - Кристина Младенович. Дарья Касаткина встретится с Белиндой Бенчич из Швейцарии. Противник Екатерины Макаровой определится после завершения квалификации. Как и будущая соперница Анастасии Павлюченковой.
Определились участницы первого круга женской сетки турнира pic.twitter.com/PzA7pIhHYO– ВТБ Кубок Кремля (@tennisrussia) 15 октября 2016 г.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю