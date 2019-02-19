Касаткина проиграла во втором круге турнира в Дубае

Россиянка Дарья Касаткина не смогла выйти в третий круг турнира в Дубае. 11-я ракетка турнира уступила Софии Кенин из США.

В других встречах тайванька Си Сувэй одолела белоруску Александру Соснович, а вторая ракетка турнира чешка Петра Квитова взяла верх над соотечественницей Катержиной Синяковой.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

София Кенин (США) - Дарья Касаткина (Россия, 11) - 6:3, 2:6, 6:4

Петра Квитова (Чехия, 2) - Катержина Синякова (Чехия) - 6:7(3:7), 6:4, 6:4

Си Сувэй (Тайвань) - Александра Соснович (Белоруссия) - 6:1, 6:2