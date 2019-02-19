Касаткина проиграла во втором круге турнира в Дубае

Россиянка Дарья Касаткина не смогла выйти в третий круг турнира в Дубае. 11-я ракетка турнира уступила Софии Кенин из США.
В других встречах тайванька Си Сувэй одолела белоруску Александру Соснович, а вторая ракетка турнира чешка Петра Квитова взяла верх над соотечественницей Катержиной Синяковой.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
София Кенин (США) - Дарья Касаткина (Россия, 11) - 6:3, 2:6, 6:4
Петра Квитова (Чехия, 2) - Катержина Синякова (Чехия) - 6:7(3:7), 6:4, 6:4
Си Сувэй (Тайвань) - Александра Соснович (Белоруссия) - 6:1, 6:2
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