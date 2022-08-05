Анна Калинская не смогла пробиться в полуфинал турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка Анна Калинская уступила эстонке Кайе Канепи в четвертьфинале турнира WTA 250 в Вашингтоне.

Матч продолжался 2 часа 33 минуты и завершился со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 3:6.

71-а ракетка мира Калинская три раза подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти. На счету 37-й ракетки мира Канепи — 12 эйсов, 5 двойных и 6 реализованных брейк-пойнтов из девяти.

В полуфинале турнира эстонка сыграет с победительницей матча Дарья Сэвилл (Австралия) — Ребекка Марино (Канада, Q).

Вашингтон (США)

Турнир WTA Citi Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Кайя Канепи (Эстония, 6) — Анна Калинская (Россия) — 6:7 (4:7), 6:4, 6:3