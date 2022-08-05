Анна Калинская не смогла пробиться в полуфинал турнира в Вашингтоне
Российская теннисистка Анна Калинская уступила эстонке Кайе Канепи в четвертьфинале турнира WTA 250 в Вашингтоне.
Матч продолжался 2 часа 33 минуты и завершился со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 3:6.
71-а ракетка мира Калинская три раза подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти. На счету 37-й ракетки мира Канепи — 12 эйсов, 5 двойных и 6 реализованных брейк-пойнтов из девяти.
В полуфинале турнира эстонка сыграет с победительницей матча Дарья Сэвилл (Австралия) — Ребекка Марино (Канада, Q).
Вашингтон (США)
Турнир WTA Citi Open
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Кайя Канепи (Эстония, 6) — Анна Калинская (Россия) — 6:7 (4:7), 6:4, 6:3
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