Касаткина обыграла Доден на турнире в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Дарья Касаткина победила француженку Осеан Доден во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе (США) — 6:3, 7:6 (7:5).

Игра продолжалась 1 час 27 минут.

Касаткина сделала 3 эйса, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 4. На счету Доден 2 подачи навылет, 8 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

В следующем круге россиянка сыграет с победительницей пары Сорана Кирстя (Румыния, 19) — Слоан Стивенс (США).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 258 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия, 11) — Осеан Доден (Франция) — 6:3, 7:6 (7:5)