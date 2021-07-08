Панова и Вахачик вышли в полуфинал парного турнира в Гамбурге

Российская теннисистка Александра Панова вместе с немкой Юлией Вахачик вышла в полуфинал турнира WTA в Гамбурге (Германия) в парном разряде. В 1/4 финала они обыграли пару Лидия Морозова/Рената Ворачова (Белоруссия/Чехия) — 6:2, 2:6, 11:9.

В полуфинале им предстоит встретится с победителями матча Тамара Корпач/Анна Цая (Германия) — Ясмин Паолини/Жиль Тайхманн (Италия/Швейцария)

Гамбург (Германия)

Турнир WTA Hamburg

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Александра Панова/Юлия Вахачик (Россия/Германия) — Лидия Морозова/Рената Ворачова (Белоруссия/Чехия, 1) — 6:2, 2:6, 11:9