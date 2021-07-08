Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    WTA

Панова и Вахачик вышли в полуфинал парного турнира в Гамбурге

16:06
Теги:

Российская теннисистка Александра Панова вместе с немкой Юлией Вахачик вышла в полуфинал турнира WTA в Гамбурге (Германия) в парном разряде. В 1/4 финала они обыграли пару Лидия Морозова/Рената Ворачова (Белоруссия/Чехия) — 6:2, 2:6, 11:9.

В полуфинале им предстоит встретится с победителями матча Тамара Корпач/Анна Цая (Германия) — Ясмин Паолини/Жиль Тайхманн (Италия/Швейцария)

Гамбург (Германия)

Турнир WTA Hamburg

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Александра Панова/Юлия Вахачик (Россия/Германия) — Лидия Морозова/Рената Ворачова (Белоруссия/Чехия, 1) — 6:2, 2:6, 11:9

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

После левого пенальти в пользу Англии — только Forza Italia! Рабинер — о втором полуфинале Евро
В каких продуктах содержится белок. Мнение нутрициологов
Автоголы на Евро-2020 обошли Платини в списке лучших бомбардиров отдельных чемпионатов Европы
Англия — Дания, полуфинал Евро-2020: прямая трансляция матча — время начала и где смотреть
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд