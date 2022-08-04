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Сегодня, 00:48

Калинская после отказа Халеп вышла в третий круг турнира в Вашингтоне

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Анна Калинская.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг турнира в Вашингтоне. Ее соперница Симона Халеп отказалась от продолжения встречи во втором сете при счете 7:5, 2:0 в пользу россиянки.

Следующей соперницей Калинской будет победительница матча Чжу Линь — Кайя Канепи.

Вашингтон (США)

Турнир WTA Citi Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анна Калинская (Россия) — Симона Халеп (Румыния, 3) — 7:5, 2:0 отказ 2-го игрока

Теннис
Анна Калинская
Симона Халеп
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