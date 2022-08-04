Калинская после отказа Халеп вышла в третий круг турнира в Вашингтоне
Российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг турнира в Вашингтоне. Ее соперница Симона Халеп отказалась от продолжения встречи во втором сете при счете 7:5, 2:0 в пользу россиянки.
Следующей соперницей Калинской будет победительница матча Чжу Линь — Кайя Канепи.
Вашингтон (США)
Турнир WTA Citi Open
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анна Калинская (Россия) — Симона Халеп (Румыния, 3) — 7:5, 2:0 отказ 2-го игрока
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