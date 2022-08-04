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Сегодня, 00:13

Касаткина вышла в третий круг турнира в Сан-Хосе

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу во втором круге турнира в Сан-Хосе. В двух сетах она переиграла американку Тэйлор Таунсенд — 6:4, 6:0.

Следующим соперником Касаткиной будет победительница матча Кэролайн Доулхайд — Арина Соболенко.

Сан-Хосе (США)

Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic

Призовой фонд 757 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия, 7) — Тэйлор Таунсенд (США, Q) — 6:4, 6:0

Теннис
Дарья Касаткина
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