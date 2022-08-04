Касаткина вышла в третий круг турнира в Сан-Хосе
Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу во втором круге турнира в Сан-Хосе. В двух сетах она переиграла американку Тэйлор Таунсенд — 6:4, 6:0.
Следующим соперником Касаткиной будет победительница матча Кэролайн Доулхайд — Арина Соболенко.
Сан-Хосе (США)
Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic
Призовой фонд 757 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Дарья Касаткина (Россия, 7) — Тэйлор Таунсенд (США, Q) — 6:4, 6:0
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