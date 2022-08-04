Анисимова рада победе над Плишковой на турнире в Сан-Хосе

Американская теннисистка Аманда Анисимова после победы над чешкой Каролиной Плишковой (3-6, 7-5, 6-1) на турнире в Сан-Хосе отметила, что очень рада.

«Я очень рада сегодняшней победе. В первом и втором сетах я сильно нервничала. Последние пару дней у меня было много беспокойства, и думаю, что это проявилось в матче. Сейчас же я просто счастлива, что смогла изменить ситуацию, потому что год назад не думаю, что смогла бы», — цитирует пресс-служба WTA Анисимову.

В третьем круге Анисимова сыграет с победителем матча Мария Саккари — Шелби Роджерс.