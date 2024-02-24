Селиваненко считает, что Калинской не хватило опыта в финале против Паолини

Вице-президент федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение Анны Калинской итальянке Ясмин Паолини (6:4, 5:7, 5:7) в финале турнира WTA 1000 в Дубае.

«Аня провела великолепный турнир, дойдя из отборочных до финала и обыграв по ходу первую ракетку мира. В финале Аня была близка к победе, но немного не хватило. Скорее всего, не хватило опыта больших финалов на таком уровне. Анна играет в умный и комбинационный теннис. И в Дубае она показала всем, и самой себе в том числе, что имеет все основания претендовать на победы в больших матчах и больших турнирах», — сказал Селиваненко «СЭ».

Калинская не смогла завоевать первый титул WTA в одиночном разряде. Однако по ходу турнира в Дубае россиянка обыграла трех представительниц топ-10 — Игу Свентек (1), Елену Остапенко (9) и Кори Гауфф (3).