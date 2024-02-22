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22 февраля, 22:14

Калинская обыграла Гауфф и вышла в полуфинал турнира в Дубае

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Анна Калинская.
Фото Reuters

Российская теннисистка Анна Калинская обыграла американку Коко Гауфф в четвертьфинале турнира в Дубае (ОАЭ) — 2:6, 6:4, 6:2.

Игра продолжалась 2 часа 15 минут.

Калинская сделала 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Гауфф 3 подачи навылет, 8 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15.

В полуфинале соперницей россиянки станет Ига Свентек из Польши.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Анна Калинская (Россия, Q) - Коко Гауфф (США, 3) - 2:6, 6:4, 6:2

Теннис
Анна Калинская
Кори Гауфф
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