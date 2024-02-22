Калинская обыграла Гауфф и вышла в полуфинал турнира в Дубае
Российская теннисистка Анна Калинская обыграла американку Коко Гауфф в четвертьфинале турнира в Дубае (ОАЭ) — 2:6, 6:4, 6:2.
Игра продолжалась 2 часа 15 минут.
Калинская сделала 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Гауфф 3 подачи навылет, 8 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15.
В полуфинале соперницей россиянки станет Ига Свентек из Польши.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Анна Калинская (Россия, Q) - Коко Гауфф (США, 3) - 2:6, 6:4, 6:2
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