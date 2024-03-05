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5 марта, 11:38

Источник: Итоговый турнир WTA переедет в Саудовскую Аравию с 2024-го

Руслан Минаев
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Итоговый турнир WTA с 2024 года переедет в Эр-Рияд (Саудовская Аравия), сообщает Sport.pl.

По данным источника, соответствующее соглашение будет подписано в ближайшие дни. Контракт будет рассчитан на три года с возможностью продления.

В начале ноября 2023-го The Athletic сообщал, что Саудовская Аравия может приобрести права на проведение «мастерса».

В этом году Итоговый турнир WTA пройдет с 3 по 10 ноября. В 2023-м соревнования проходили в Канкуне (Мексика).

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Теннис
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