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5 марта, 05:16

Российские теннисистки узнали потенциальных соперниц на турнире в Индиан-Уэллсе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Анастасия Павлюченкова.
Фото Reuters

В США состоялась жеребьевка одиночного женского турнира WTA в Индиан-Уэллсе.

В первом круге выступят две россиянки: Анна Блинкова встретится с Каролиной Плишковой из Чехии, Элина Аванесян встретится с француженкой Осеан Доден. Победитель матча Аванесян — Доден сыграет против Дарьи Касаткиной во втором круге турнира.

Помимо Касаткиной, со второго круга на турнире в Индиан-Уэллсе начнут выступать россиянки Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Анна Калинская, Анастасия Павлюченкова и Людмила Самсонова.

Александрова сыграет против победителя матча Тамара Копрач (Германия) — Юлия Путинцева (Казахстан). Соперницей Потаповой станет победитель встречи Паула Бадоса (Испания) — Эшлин Крюгер (США). Соперники Вероники Кудерметовой, Анны Калинской, Анастасии Павлюченковой и Людмилы Самсоновой определятся позднее.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдет с 6 по 17 марта.

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