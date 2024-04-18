Свентек пробилась в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Полька Ига Свентек победила бельгийку Элисе Мертенс во втором круге турнира в Штутгарте — 6:3, 6:4.

Матч длился 1 час 29 минут.

Первая ракетка мира вышла в четвертьфинал и встретится с победительницей матча Эмма Радукану (Великобритания) — Линда Носкова (Чехия).

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 922 573 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Ига Свентек (Польша, 1) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:3, 6:4