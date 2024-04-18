Свентек пробилась в четвертьфинал турнира в Штутгарте
Полька Ига Свентек победила бельгийку Элисе Мертенс во втором круге турнира в Штутгарте — 6:3, 6:4.
Матч длился 1 час 29 минут.
Первая ракетка мира вышла в четвертьфинал и встретится с победительницей матча Эмма Радукану (Великобритания) — Линда Носкова (Чехия).
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 922 573 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Ига Свентек (Польша, 1) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:3, 6:4
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