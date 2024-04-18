Кудерметова в паре с Хаочин вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Тайваня Чань Хаочин обыграли немок Настасью Шунк и Эллу Зайдель в четвертьфинале парного турнира в Штутгарте.

Спортсменки провели на корте 55 минут. Кудерметова и Хаочин отдали соперницам только три гейма — 6:1, 6:2. На их счету за матч один эйс, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

В полуфинале соревнования Кудерметова и Хаочин сыграют против американки Бетани Маттек-Сэндз и китаянки Чжан Шуай.

Ранее россиянка в трех сетах проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной во втором круге турнира в Штутгарте.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 922 573 долларов

Закрытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия) — Настасья Шунк/Элла Зайдель (Германия, WC) — 6:1, 6:2