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7 марта, 22:07

Халеп сообщила, что выступит в турнире в Майами

Алина Савинова
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Румынская теннисистка Симона Халеп заявила, что примет участие в турнире в Майами.

«Я рада сообщить вам, что через две недели я вернусь в тур в Майами. Спасибо турниру за эту возможность. Я не могу дождаться своего возвращения на корт и самого соревновательного процесса. До скорой встречи!» — написала спортсменка в соцсетях.

Ранее теннисистка получила wild-card для участия в турнире в Майами, который пройдет с 19 по 31 марта.

5 марта Cпортивный арбитражный суд (CAS) объявил о сокращении срока дисквалификации 32-летней Халеп за нарушение антидопинговых правил с 4 лет до 9 месяцев. Спортсменка уже отбыла временную дисквалификацию с октября 2022 года, поэтому может вернуться к соревнованиям.

Теннис
Симона Халеп
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