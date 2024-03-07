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7 марта, 14:52

Селиваненко прокомментировал вылет Мирры Андреевой в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе

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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился мнением о выступлениях Мирры Андреевой в турнире в Индиан-Уэллсе.

В четверг, 7 марта, 17-летняя спортсменка уступила представительнице США Кэти Волынец в матче первого круга соревнований. Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:5 в пользу 131-й ракетки мира.

«Я уже много раз говорил и повторю еще раз: не вижу смысла делать сенсацию из ее каждой победы или поражения. Любой результат — это рутинный процесс становления теннисиста как высококлассного игрока», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

В следующем раунде Волынец сыграет против Онс Жабер из Туниса.

Источник: Vprognoze.ru
Теннис
Мирра Андреева
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