Халеп - автор лучшего удара на турнире в Дубае

Румынская теннисистка Симона Халеп стала автором лучшего удара, выполненного на турнире в Дубае по версии WTA. Во втором круге соревнований она выполнила обводящий удар со смэша Эжени Бушар.

В десятку вошло по два удара от Халеп и победительницы турнира Белинды Бенчич, а также Онс Жабер, Элины Свитолиной, Виктории Кужмовой, Чжэн Сайсай, Су-Вэй Се и Каролин Гарсии.

Напомним, что Халеп в четвертьфинале турнира WTA в Дубае уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич, которая в итоге стала победительницей соревнований - 6:4, 4:6, 2:6.

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