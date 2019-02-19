15:58 | Теннис — WTA

Градецка и Макарова без борьбы вышли в четвертьфинал турнира в Дубае

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Чешка Люси Градецка и россиянка Екатерина Макарова вышли в четвертьфинал турнира в Дубае в парном разряде. Их соперницы - Онс Жабер из Туниса и американка Элисон Риске - снялись с матча второго круга. 

Соперницами Градецки и Макаровой станут канадка Габриэла Дабровски и китаянка Сюй Ифань.

Дубай (ОАЭ) 

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships 

Призовой фонд 2 527 250 долларов 

Открытые корты, хард 

Парный разряд 

Второй круг 

Люси Градецка/Екатерина Макарова (Чехия/Россия, 7) - Онс Жабер/Элисон Риске (Тунис/США) - 0:0 отказ 2-й пары

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/dubai/2019/12/

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