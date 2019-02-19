Градецка и Макарова без борьбы вышли в четвертьфинал турнира в Дубае

Чешка Люси Градецка и россиянка Екатерина Макарова вышли в четвертьфинал турнира в Дубае в парном разряде. Их соперницы - Онс Жабер из Туниса и американка Элисон Риске - снялись с матча второго круга.

Соперницами Градецки и Макаровой станут канадка Габриэла Дабровски и китаянка Сюй Ифань.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Люси Градецка/Екатерина Макарова (Чехия/Россия, 7) - Онс Жабер/Элисон Риске (Тунис/США) - 0:0 отказ 2-й пары