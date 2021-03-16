Рахимова обыграла Мишину и вышла во второй круг турнира в Петербурге
15:10
Российская теннисистка Камилла Рахимова в первом круге турнира в Санкт-Петербурге обыграла соотечественницу Дарью Мишину со счетом 6:1, 6:7 (2:7), 6:1.
Встреча длилась 1 час 48 минут. Рахимова сделала 2 эйса, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 9 брейк-пойнта.
Во втором круге Рахимова встретится с россиянкой Полиной Кудерметовой.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Камилла Рахимова (Россия, Q) — Дарья Мишина (Россия, WC) — 6:1, 6:7 (2:7), 6:1
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Зачет
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