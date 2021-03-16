Рахимова обыграла Мишину и вышла во второй круг турнира в Петербурге

Российская теннисистка Камилла Рахимова в первом круге турнира в Санкт-Петербурге обыграла соотечественницу Дарью Мишину со счетом 6:1, 6:7 (2:7), 6:1.

Встреча длилась 1 час 48 минут. Рахимова сделала 2 эйса, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 9 брейк-пойнта.

Во втором круге Рахимова встретится с россиянкой Полиной Кудерметовой.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Камилла Рахимова (Россия, Q) — Дарья Мишина (Россия, WC) — 6:1, 6:7 (2:7), 6:1