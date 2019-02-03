14:50 | Теннис — WTA

Гаспарян и Макарова выиграли St. Petersburg Open в парном разряде

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Российская пара, состоящая из Маргариты Гаспарян и Екатерины Макаровой, выиграла  St. Petersburg Open. В финале турнира россиянки переиграли соотечественницу Анну Калинскую и Викторию Кузьмову из Словакии - 7:5, 7:5. Матч продолжался 1 час 29 минут.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 757 900 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Маргарита Гаспарян/Екатерина Макарова (Россия) - Анна Калинская/Виктория Кузьмова (Россия/Словакия) - 7:5, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2019/12/

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