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Сегодня, 12:10

Турсунов: «Сейчас не работаю с Александровой, мы договаривались на два турнира»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тренер Дмитрий Турсунов рассказал о работе с 22-й ракеткой мира Екатериной Александровой.

«Сейчас я не работаю с Александровой, мы договаривались на два турнира — на Рим и «Ролан Гаррос». Как планировали, так и отработали. Почему? Не знаю. Они так предложили, я согласился. Если есть желание игрока работать дальше, то идет обсуждение, на каких условиях продолжать. Такой формат логичнее назвать консультацией, чем совместной работой», — приводит слова Турсунова Metaratings.ru.

Также тренер рассказал о причинах прекращения работы с Белиндой Беничич в апреле.

«Это не связано с политикой. Конечно, не могу залезть в чужую голову, но сомневаюсь. О внутренней кухне с Бенчич не могу говорить по условиям контракта», — ответил Турсунов.

О сотрудничестве Турсунова и Александровой стало известно в мае, когда их заметили на тренировочном корте в Риме. На турнире в Италии россиянка проиграла во втором круге, а на «Ролан Гаррос» дошла до третьего раунда.

Источник: Metaratings
Теннис
Дмитрий Турсунов
Екатерина Александрова
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