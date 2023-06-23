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Сегодня, 12:32

Экс-тренер Контавейт Турсунов прокомментировал ее завершение карьеры

Виктория Кравченко
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Российский теннисист, тренер Дмитрий Турсунов расскащал, что думает о завершении карьеры Анетт Контавейт. Специалист работал с теннисисткой с августа 2021-го по июнь 2022 года.

«У многих игроков есть какие-то врожденные физиологические моменты, с которыми нужно работать. Например, Андрей Кузнецов всю карьеру мучался с тазобедренным суставом. Так что это распространения ситуация. У нее был тренер по физподготовке, с которым она работала достаточно долго. Я в эти ситуации не сильно вникал. Задача тренера по теннису — обрисовать задачу, а специалист в этом направлении пытается ее реализовать с помощью физподготовки и восстановительных процессов. Некоторые игроки разрешают влезать в такие моменты или ожидают этого от тренера, кто-то нет», — цитирует Турсунову Metaratings.ru.

Ранее в возрасте 27 лет бывшая вторая ракетка мира Анетт Контавейт объявила о завершении спортивной карьеры из-за дегенерации межпозвонкового диска.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-trener-kontaveit-tursunov-o-zavershenii-eyo-karery-eto-ne-stalo-syurprizom-znal-chto-u-neyo-bolela-spina-260853/
Дмитрий Турсунов
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