Дмитриева считает, что из-за допинг-скандала Халеп Кудерметова может отобраться на Итоговый турнир

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на новость о том, что у Симоны Халеп в допинг-пробе обнаружили запрещенный препарат.

«Если Симона приняла запрещенный препарат, значит, почувствовала некую слабость, мне трудно судить. Могу только сказать, что на этом выигрывает Кудерметова, которая, скорее всего, может попасть в восьмерку [на Итоговый турнир] или на ее место встанет», — сказала Дмитриева «СЭ».

В августе 2022 года Халеп сдала допинг-пробу во время Открытого чемпиона США. В образце А был обнаружен запрещенный препарат роксадастат. 31-летняя теннисистка попросила проверить образец В, однако это только подтвердило нарушение правил.

Халеп является победительницей 24 турниров под эгидой WTA в одиночном разряде. Она также выигрывала «Ролан Гаррос» (2018) и Уимблдон (2019).