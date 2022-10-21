Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Допинг

Сегодня, 18:12

Дмитриева считает, что из-за допинг-скандала Халеп Кудерметова может отобраться на Итоговый турнир

Александра Ланцетова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на новость о том, что у Симоны Халеп в допинг-пробе обнаружили запрещенный препарат.

«Если Симона приняла запрещенный препарат, значит, почувствовала некую слабость, мне трудно судить. Могу только сказать, что на этом выигрывает Кудерметова, которая, скорее всего, может попасть в восьмерку [на Итоговый турнир] или на ее место встанет», — сказала Дмитриева «СЭ».

В августе 2022 года Халеп сдала допинг-пробу во время Открытого чемпиона США. В образце А был обнаружен запрещенный препарат роксадастат. 31-летняя теннисистка попросила проверить образец В, однако это только подтвердило нарушение правил.

Халеп является победительницей 24 турниров под эгидой WTA в одиночном разряде. Она также выигрывала «Ролан Гаррос» (2018) и Уимблдон (2019).

Симона Халеп
0
Читайте также
«Ушлые американцы превратили ее в бейсбол». Зачем российских школьников будут учить лапте?
Роналду ругают за истерику и уход со стадиона «МЮ» до финального свистка
Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны США
Пресс-секретарь президента Песков: Путин часто брал в руки оружие, это нормальная практика
Российский генерал спрогнозировал сроки окончания спецоперации
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Веснина поздравила Касаткину с отбором на Итоговый турнир: «Случайных людей там нет»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости